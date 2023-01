Nederlanders stelen twee opleggers met 1.356 Nike dozen bij Essers

De diefstal vond plaats op 14 oktober 2020 op het bedrijfsterrein van Essers in Beringen. De daders hadden het gemunt op twee trailers met Roemeense nummerplaat. Ze klommen over de muur, braken de slagboom af en konden de toegangspoort openbreken. Eerst sneden ze enkele zeilen van opleggers stuk om de inhoud te checken. Niet veel later koppelde ze een trailer aan een DAF-trekker en reden er mee tot Duizel in Nederland. Nog dezelfde nacht volgde ook de diefstal van de tweede oplegger die uiteindelijk in Eersel belandde, eveneens in Nederland. Op camerabeelden was te zien dat de daders nog hulp kregen van twee niet geïdentificeerde kompanen. Dankzij het trackingsysteem wisten de speurders het verloop van de trailers in kaart te brengen. ANPR-onderzoek, controle van het gsm-verkeer en een huiszoeking bij de veertiger die op Het Parelstrand in Lommel woonde, deden de rest. Een deel van de buit werd gerecupereerd uit een loods in Eindhoven die de Lommelaar niet vreemd was. Ook bleek dat hij op vooronderzoek was geweest. Het komt hem op dertig maanden cel te staan. Zijn kompaan uit Eindhoven kreeg tien maanden cel meer. De rechter hield rekening met zijn strafblad waarop al vier jaar cel voor zware diefstallen en 30 maanden gevangenis voor drugsdelicten stonden. Zijn onmiddellijke aanhouding is bevolen. Samen draaien de Nederlanders ook op voor de gerechtskosten van 17.900 euro.