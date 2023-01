OPROEP. Hoeveel heb jij deze winter al bespaard op energie?

Omdat alles duurder wordt, is februari budgetmaand bij HBvL, onder de noemer SOS Budget. Onze redactie plant vier weken lang reportages, interviews, tips en bruikbare informatie over datgene waarvan jij wakker ligt. En dat is zeker en vast ook uw energiebudget. Energie kost handenvol geld. De beste manier om te besparen op energie, is minder verbruiken. De afgelopen maanden werd u platgeslagen met alle mogelijke besparingstips: zet uw verwarming een graadje minder, verwarm minder ruimtes, gebruik energiezuinige toestellen, plaats overal ledverlichting, schakel sluipverbruik uit, isoleer uw woning, gebruik slimme energieapps,…