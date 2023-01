Dief probeert via de daken te vluchten voor politie in Herk-de-Stad, maar wordt toch gevat

De politie LRH heeft vrijdagnamiddag een jongeman opgepakt in Herk-de-Stad nadat hij eerder deze week een gsm en een betaalkaart had gestolen. De dief probeerde via de daken te vluchten voor de politie, maar kon dankzij een drone en een speurhond toch gevat worden.

Omstreeks 14.40 uur kreeg de politie LRH vrijdag een melding van iemand die in de Ursulinenstraat in het centrum van Herk-de-Stad een vermoedelijke dief had gezien. De jongeman had eerder deze week een gsm en een betaalkaart gestolen. De politie LRH kwam meteen ter plaatse om op zoek te gaan naar de verdachte. Die vluchtte te voet weg en liep daarbij onder meer op het Henri Knutsplein in de woonwijk Daelersveld over de platte daken.

Twee meisjes uit de buurt zagen de dief vrijdagnamiddag wegvluchten. Een van hen is de 10-jarige Lily Maurissen. “Ik zag hem over de daken lopen”, zegt ze. “Hij had een rode trui en een zwarte broek aan, en droeg een rugzak.” Papa Stefan Maurissen was op dat moment onderweg van Hasselt naar huis. “Ik werd ingehaald door politievoertuigen die richting Herk-de-Stad reden. De jongeman is rond 15.45 uur vastgelegd door de bewakingscamera’s van een buur van ons.”

De politieploegen patrouilleerden in de omgeving en kregen hierbij de ondersteuning van een drone en een speurhond. Uiteindelijk konden ze de dief in de omgeving aantreffen. Ze namen hem mee naar het bureau voor verhoor. De jongeman zou geen onbekende zijn bij de politie.

Dieven betrapt

Het is al de tweede keer in een maand tijd dat in de wijk Daelersveld dieven betrapt worden. Begin december was er nog een poging tot inbraak in de buurt. Toen een bewoner zijn garagepoort opende, merkte hij twee mannen op aan het poortje naar zijn tuin, dat al open stond. Het tweetal zette het op een lopen. De man achtervolgde hen, maar moest de strijd staken. “Sinds die feiten zit de schrik er hier goed in”, zegt een andere buurtbewoner. “Ik heb me al een videofoon laten installeren, zodat ik kan zien wie er aan de deur staat.” lw/siol