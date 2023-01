Daarom zat Julian Alaphilippe alleen en met mondmasker op teampresentatie Soudal-Quick Step

Ook vriendin Marion Rousse was van de partij met mondmasker. “Je neemt beter het zekere voor het onzekere”, stelde hij in De Panne waar hij de nodige afstand nam van z’n ploegmaten. “Ik kon nog goed trainen donderdag, maar vandaag sukkel ik een beetje. Zo vlak voor we op trainingskamp vertrekken wil ik zeker niemand besmetten.”

Met slechts twee overwinningen in 2022, een rit in de Ronde van Wallonië en in de Ronde van het Baskenland, bleef de tweevoudige wereldkampioen onder de verwachtingen. “Ik kijk uit naar het nieuwe seizoen en ben enorm gemotiveerd”, zei hij. “Ik wil meteen sterk starten.”

© BELGA

Dat doet hij in de Challenge Mallorca eind januari, een reeks van vijf eendagskoersen. Daarna volgt de Faun-Ardèche Classic (25/02) en Faun Drome Classic (26/02), de Strade Bianche, Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo.

“2022 was een heel moeilijk seizoen”, gaf hij toe. “Ik nam de tijd om fysiek en mentaal te herstellen en heb deze winter hard gewerkt om terug te keren naar mijn topniveau.”

Alaphilippe zal opnieuw uitgespeeld worden in de kasseiklassiekers. “Mijn eerste grote doel wordt de Ronde van Vlaanderen. Het is een wedstrijd waar ik van hou en ik hoop het daar goed te doen. We zullen daarna wel zien wat nog in de tank zit voor de Ardense klassiekers, maar ik kijk alleszins uit naar een comeback in Vlaanderen”, aldus de Fransman, die in 2022 paste voor het Vlaamse werk.