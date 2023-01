Zangeres Adele lijdt aan ischias, maar wat is dat en valt er iets aan te doen?

Adele lijdt aan ischias. Dat heeft de zangeres tijdens een van haar shows in Las Vegas zelf aan haar fans gezegd. De 34-jarige Adele kon de aandoening niet langer verzwijgen, want ze waggelde letterlijk over het podium. Maar wat is ischias precies en wat is de oorzaak van de ziekte? Professor en orthopedisch chirurg Johan Bellemans verklaart, en heeft alvast positief nieuws: “Je kan ischias wel behandelen.”