Politie en spoedartsen waarschuwen voor kleurrijke cannabissnoepjes: “Effect veel groter dan roken van joint”

Afgelopen maandag moesten de hulpdiensten uitrukken voor een jongeman in Turnhout. Die werd in een zwaar psychotische toestand aangetroffen. Hij had één of meerdere van de wormachtige, kleurrijke snoepjes op de foto gegeten. Die zijn echter veel minder onschuldig dan ze op het eerste gezicht misschien lijken.

De Politie Regio Turnhout en de spoedartsen van AZ Turnhout waarschuwen dan ook voor de mogelijke gevaren die ze inhouden. “De snoepjes bevatten vermoedelijk een erg hoge concentratie aan THC, de belangrijkste psychoactieve stof in cannabis. Het effect van één snoepje is veel groter dan bijvoorbeeld het roken van een joint. De symptomen of gewaarwordingen treden ook veel later op dan bij het roken van cannabis. Net dat maakt de snoepjes zo gevaarlijk. Wie zo’n snoepje eet, zal daar pas een of anderhalf uur later iets van merken. Zo bestaat het risico dat de gebruiker er intussen nog een aantal van. Dat maakt de uiteindelijke gevolgen alleen nog maar erger.”

(lees verder onder de facebookpost)

De dokters wijzen op de ernstige gezondheidsrisico’s die het eten van cannabissnoepjes inhoudt. “Ze kunnen leiden tot psychotische gewaarwordingen, verstrekkende gevoelens van angst, waanideeën en waanbeelden en ongecontroleerde agressie. Wie een of enkele van die snoepjes eet, dreigt alle realiteitszin te verliezen. En dat kan tot ernstige gevolgen leiden. Misschien wel enigszins geruststellend is dat ze niet in eender welke supermarkt, dagbladhandel of snoepwinkel te koop zijn.”