Onze tv-tips: een oude moordzaak, wassenbeelden en een ijsprinsesje

Hunters

Canvas, za, 20.40u

Zoals het een goede traditie betaamt knoopt Canvas in het weekend aan met de betere Scandinavische misdaadserie. Deze keer trekken we naar Zweden. In deze serie, die in Zweden werd uitgezonden onder de titel Jägarna, onderzoekt voormalig rechercheur Erik Bäckström een 15 jaar oude moordzaak. Maar de dingen lopen niet zoals gepland. Je krijgt meteen een dubbelaflevering. (tove)

Madame Tussauds: The full wax

Een, zo, 21.45u

Sommigen mensen noemen het een toeristenval, maar als je er in de buurt op vakantie bent, loop je gegarandeerd binnen. Met meer dan 2,5 miljoen bezoekers per jaar geeft Madame Tussauds het publiek de kans om een glimp op te vangen van de wereld van beroemdheden en dicht bij de sterren te staan. Maar hoe gaat het er achter de schermen aan toe? Dat toont deze documentaire. (tove)

Frozen II

VTM, za, 20.30u

In 2013 verscheen Frozen, voor Disney een terugkeer naar het musicalgenre waarmee ze zoveel successen boekten. Ondanks een moeizaam productieproces werd de film een van de succesvolste animatiefilms ooit. Een vervolg kon niet uitblijven. Visueel prachtig ontwikkeld met een overvloed aan details. Magie op het scherm. De Disney studio’s hebben niks meer te leren op het vlak van animatie. (tove)