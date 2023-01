Yves Lampaert wil met Soudal – Quick-Step beter doen dan vorig seizoen in het voorjaar: “Weerwerk bieden aan het grote blok van Jumbo-Visma”

Yves Lampaert (32) wond er in Plopsaland De Panne bij de voorstelling van Soudal – Quick-Step geen doekjes om: “Zowat alles moet dit voorjaar beter in de kasseiklassiekers. Met Julian Alaphilippe erbij zijn we ook beter gewapend.”

Lampaert blikte eerst nog even terug op het vorige seizoen, toen er op een bepaald moment elf van de 29 coureurs out waren in het Vlaamse voorjaar. “Er was van alles”, zegt hij. “Blessures, ziektes, covid. Dat hakte erin. Kuurne uitgezonderd (waar Fabio Jakobsen won, red.) hebben we in onze koersen niet echt goed gereden. Iedereen had zijn deel van de pech, maar het wordt tijd dat we onze rug opnieuw rechten en opnieuw meedoen in de finales.”

Er is wel het verlies van Zdenek Stybar, die naar Jayco-Alula trekt, maar de Tourproloogwinnaar schoof direct Julian Alaphilippe naar voren. “Ik verwacht dat hij van Harelbeke tot de Ronde van Vlaanderen alle koersen rijdt. Met zo’n kerel erbij kunnen we wat meer weerwerk bieden. Kasper Asgreen zal automatisch een stuk beter zijn. Florian Sénéchal was vorig jaar ook ziek, Tim Declercq was out met een ontsteking van het hartzakje…”

© BELGA

Toch wilde Lampaert niet al te hoog van de toren te blazen. “Je hebt vorig jaar ook Jumbo-Visma gezien. We gaan van eigen sterkte uitgaan. In sommige koersen gooien we er ook nog Jakobsen, Merlier en Van Lerberghe bij.”

Al klinkt dat toch nog net anders dan destijds met Boonen, Gilbert, Stybar, Terpstra… “Ja en nee. Het is gewoon een ander tijdperk. Met Alaphilippe, Ballerini, Sénéchal, Asgreen, Lampaert kan je toch ook al naar de strijd. Of niet?”

Andere aanloop naar Omloop

Voor het eerst in zijn profcarrière neemt de boerenzoon uit Ingelmunster een andere aanloop naar het voorjaar. “Ik rijd de Ronde van San Juan en daarna ga ik op stage naar Calpe. Mijn volgende koers is pas de Omloop Het Nieuwsblad van eind februari. Ik denk dat het goed voor mij is dat ik het competitieritme pak in de Argentijnse warmte. Remco Evenepoel en Fabio Jakobsen beginnen er ook. Toen de ploeg het vroeg om daar te starten, zei ik volmondig ja. Ik ben ook nog nooit in Zuid-Amerika geweest. Ik wou mezelf ook een andere prikkel geven. Ik denk dat ik mentaal ook anders aan de start van de Omloop zal komen dan andere jaren. Zo rijd ik na het openingsweekend Parijs-Nice en geen Strade Bianche. Dan volgen Sanremo, Harelbeke, Gent-Wevelgem. In principe rijd ik Waregem niet. Ik ben reserve, maar wat zegt dat op vandaag? Zie vorig jaar, waar we doorlopend moesten schuiven om een voltallige ploeg op de been te hebben.”

© BELGA

Trouwen na Roubaix

“Ik wil dit jaar meedoen in de finales. Dat is het begin. We gaan proberen veel weerwerk te bieden aan het grote blok van Jumbo-Visma. Na vorig jaar kunnen we niet zeggen dat we op vandaag de dominerende ploeg zijn, maar we gaan ons wel met hand en tand verdedigen”, zegt Lampaert, die de zaterdag na Parijs-Roubaix (15 april) in het huwelijk treedt met zijn partner Astrid.

Lampaert is voorlopig ook reserve voor de Giro, maar hij gaat er nog niet meteen van uit dat hij er ook effectief start. “Ik weet dat Remco en de ploegleiding nog een ‘wringer’ zoeken voor de vlakke ritten. Indien er nog een plaats vrij is en ik ben op dat moment in orde, dan wil ik wel starten. Maar da’s allemaal toekomstmuziek. Ik moet eerst maken dat mijn klassiekers in orde zijn.”