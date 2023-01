Lotte Kopecky schittert in “stoere gewaagde trui” van Team SD Worx: “Ze zullen in het peloton niet naast ons kunnen kijken”

Team SD Worx zet de toon in het vrouwenwielrennen. Het topteam verdient dan ook een opvallende kit. Lotte Kopecky en co kiezen opnieuw voor een kleurrijk design. “Het resultaat is een stoere gewaagde trui met een neon-touch”, klinkt het.

De lat ligt hoog. Al twee jaar op rij is de kit van Team SD Worx bij GCN verkozen tot mooiste shirt in het vrouwenpeloton. In 2023 wil Team SD Worx in haar kleding opnieuw stralen.

“In samenwerking met Specialized is er wederom een shirt gecreëerd dat zich onderscheidt door levendige kleuren met elkaar te verbinden op een symmetrische, harmonieuze manier. Het nieuwe truitje combineert oranje, roze, (diep)paars en geel. Om het geheel helemaal af te maken is er in 2023 voor een donkerblauwe broek gekozen”, klinkt het in een persbericht.

© SD Worx

“De 2023 kit trekt de aandacht en straalt persoonlijkheid uit”, zegt Demi Vollering. “Het is een kleurrijke en dynamische trui.” De huisstijl van hoofdsponsor SD Worx komt daarmee goed tot zijn recht. Ook het geel van sponsor Yuzzu werd mooi ingepast op de zijkant. Een nieuwe naam op het shirt is dit jaar FinVision, een financiële partner voor bedrijven.

Ook Niamh Fisher-Black is enthousiast over haar nieuwe uitrusting. “Dit is een kit waarvoor je even stopt en omkijkt. Ik houd van de symmetrie in deze trui. De shirtkleuren matchen perfect met de donkerblauwe broek. Ik vind het dus een geslaagd design.”

Lotte Kopecky besluit met: “Ze zullen in het peloton niet naast ons kunnen kijken. Dat maakt het net wat makkelijker om je ploeggenoten te spotten in de grote groep.”