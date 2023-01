Borgloon/Sint-Truiden

De kogel is door de kerk. De coöperatie BelOrta neemt officieel de Belgische Fruitveiling (BFV) met zijn vier vestigingen over. De raden van bestuur van de twee coöperaties hebben daarvoor het licht op groen gezet. In de nieuwe constellatie is echter geen plaats meer voor Filip Lowette, voormalig directeur van BFV.