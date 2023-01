Winterland spoelt coronajaren door met maar liefst 650.000 bezoekers

“Na de corona-editie van vorig jaar, die ondanks de maatregelen en beperking goed was voor 450.000 bezoekers, zijn we met iets meer dan 650.000 bezoekers meer dan tevreden”, zegt organisator Maurice Schoenmaeckers. “Het bezoekrecord is net niet gesneuveld, maar dankzij onder meer het meevallende weer en onze schaatsbaan met echt ijs, kunnen we terugblikken op onze één na beste editie. Het was zelfs beter dan de laatste edities voor corona.”

Nationaal

“We hebben onze bezoekers bevraagd en daaruit blijkt dat Winterland in heel België echt is doorgebroken. Ongetwijfeld heeft ook De Warmste Week daartoe bijgedragen, maar we zijn er zeker van dat die mensen ook in de komende jaren terug naar Hasselt zullen afzakken. We hebben vaak gehoord dat mensen, zeker in de vakantieperiodes, met hun kroost naar Winterland afzakten omdat de kinderen hier op echt ijs konden schaatsen. Meer dan ooit kregen we vragen om vooraf na te gaan of het ijs wel degelijk bevroren water is. Buiten één korte, koude periode kostte dit wel een behoorlijke inspanning, maar onze energiezuinige ijspiste met echt ijs was een enorme meerwaarde. Continu was er een gezellige drukte, maar konden we toch het maximaal aantal schaatsers comfortabel bedienen. In totaal gleden iets meer dan 25.000 schaatsers over het ijs.”

Winterland Hasselt is nog tot en met zondagavond 8 januari 2023 geopend. Eind dit jaar volgt de vijftiende en dus jubileum-editie die start op vrijdag 17 november 2023.