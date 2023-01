BV Hotspot. Mathieu Terryn ziet ze vliegen en Flo Windey spendeert tijd boven het toilet

Pedro Elias geniet van de winter en spendeert de vakantie al skiënd met zijn kroost.

Natalia zocht dan weer warmere oorden op en trok met haar gezin richting Marokko. Van daaruit wenst ze haar volgers ook een gelukkig nieuwjaar.

Ook Mathieu Terryn wenst ons een mooi 2023, maar dat doet hij op geheel eigen wijze met een vleugje absurditeit. Zijn wij de enigen die meteen zin krijgen in hamburgers?

Saartje Vandendriessche koos ervoor om het jaar zonnig in te zetten in Mexico. En daar genoot ze met volle teugen van, als we haar Instagramfoto’s mogen geloven.

Een minder mooi jaarbegin was het voor Flo Windey, die na de festiviteiten een date had met haar toilet. Op naar 2024!

Julie Vermeire wenste haar vriend Laurins een gelukkige verjaardag en dat deed ze met een dansje.