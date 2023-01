Remco Evenepoel is dé ster bij Soudal-Quick Step: 40 minuten voor handtekeningen, grappen en grollen, en de Giro

Remco Evenepoel reist eerstdaags af naar Argentinië voor de Ronde van San Juan. Tijdens de teampresentatie van Soudal-Quick Step, vrijdag in Plopsaland De Panne, blikte hij vooruit. “Ik houd ervan om te beginnen in Argentinië. Het is een fijne koers, relaxed en ik zal er vooral werken voor Fabio Jakobsen die er veel zal kunnen sprinten. Geen stress.”

‘Geen stress’, het lijkt wel het codewoord van Evenepoel voor 2023. De kopman van Soudal-Quick Step kroonde zich in 2022 tot wereldkampioen, won de Vuelta en Luik-Bastenaken-Luik en weet dat het niet evident wordt om die resultaten te evenaren.

“We hebben geleerd uit de slechte momenten en uit de goede momenten en die ervaring pakken we mee in 2023”, stelde hij op de teampresentatie. “Ik ben blij dat ik hier met mijn ploegmaten en hun familie kan zijn. Ik kijk uit naar het komende seizoen.” Evenepoels grote doel van het voorjaar is de Giro. Zelf temperde hij de verwachtingen in eerste instantie. “Ik mik op een ritoverwinning in de eerste plaats, top tien in het klassement zou wel mooi zijn. Je moet voorzichtig zijn in een grote ronde, er kan vanalles gebeuren voor het klassement, dus beter is het dat je eerst mikt op ritwinst, dan heb je dat alvast beet.” Maar toen wat dieper werd ingegaan op de vraag gaf de Vuelta-winnaar wel toe dat hij droomt van meer. “Top vijf, podium, of eindwinst. Dat zou de droom zijn.”

Evenepoel start z’n seizoen in de Ronde van San Juan waar hij z’n ploegmaat en sprinter Fabio Jakobsen wil bijstaan in de vele sprintetappes en zelf kan hij een gooi doen naar het eindklassement in de zware bergrit. Daarna volgt de UAE Tour, een hoogtestage in Tenerife, vervolgens de Ronde van Catalonië, een nieuwe hoogtestage op een nog onbekende locatie en Luik-Bastenaken-Luik om dan in de Giro te willen schitteren. Mogelijk volgt daarna nog de Baloise Belgium Tour eind juni, al zeker de Belgische kampioenschappen, een hoogtestage in Livigno om vervolgens via de Clasica San Sebastian naar het WK in Glasgow te trekken.

Evenepoel deelde 40 minuten lang honderden handtekeningen uit. — © BELGA

Vuelta kopiëren

Evenepoel z’n grote doel is uiteraard de Giro en hij wil er in de best mogelijke vorm aan de start staan. “We gaan zoveel als mogelijk mijn voorbereiding op de Vuelta van 2022 kopiëren”, zegt hij, “dus met twee hoogstages vooraf en nog een prikkel via Luik-Bastenaken-Luik. Vorig jaar was dat San Sebastian, en won ik die koers, hopelijk kan ik dat in Luik ook herhalen”, lachte hij. “Neen, uiteraard, weet ik dat een compleet zelfde voorbereiding een utopie is, alleen al het weer is anders in deze voorjaarsmaanden, maar we gaan wel proberen om die voorbereiding te benaderen. Dat recept leidde tot succes in 2022 en het zou dom zijn om het nu anders te willen doen.”

“Ik ben alleszins nu al heel tevreden over mijn voorbereiding. Ik heb een goede winter gehad, heb aan heel wat uitnodigingen en andere dingen kunnen verzaken en kon in alle rust toewerken naar het nieuwe seizoen. Daar ben ik blij om.”

De ploeg rond Evenepoel krijgt stilaan vorm. “Maar ik ben een beetje ongelukkig gequoot”, zei hij nog. “Het is niet dat ik voor driekwart de selectie maak van de Giro-ploeg. Ik word geraadpleegd, maar ik mag niet zomaar het team kiezen. Er liggen drie à vier namen vast voor mijn Giro-ploeg. Ik heb daar mijn zegje in gedaan, maar niet alles bepaald. Al geef ik toe: ik heb wel een aantal vaste pionnen die ik er héél graag bij heb en die er in de Vuelta ook bijwaren: Louis Vervaeke, Ilan van Wilder en Pieter Serry. Daarnaast had ik Alaphilippe ook graag naast mij gehad, maar die rijdt de Waalse klassiekers en dat is moeilijk te combineren. Verder heb ik zeker nog iemand nodig voor de vlakke ritten, een renner die zich kan zetten in die ritten. Zoals bijvoorbeeld Yves Lampaert of Bert Vanlerberghe of Kasper Asgreen. Niets ligt nog vast. Er kan nog veel gebeuren. Ik kijk er alleszins naar uit.”

© BELGA

Al wordt hier en daar misschien beweerd dat de Giro een ‘eitje’ wordt, Evenepoel weet dat de concurrentie niet mals wordt voor de Giro.

“Het verbaasde me wel dat Roglic gaat”, stelde Evenepoel nog. “Een week voor de teampresentatie had hij nog in een interview verteld dat de Giro wellicht te vroeg zou komen na z’n schouderoperatie. Nu gaat hij plots wel. Het maakt me niet uit, ik hoop dat ik in Italië tegen de beste Primoz mag rijden. Hij heeft nog wel een rekening openstaan na de Tour en Vuelta (waar hij geblesseerd uitviel) en ook in de Giro wil hij wellicht nog iets goed maken. Het wordt een sterk bezette Giro, want naast Roglic is er ook nog Geraint Thomas, Vlasov,?”

En volgend jaar de Tour? “Dat is nog geen uitgemaakte zaak. Ik kijk naar het parcours van een rittenkoers. Als de Vuelta in 2024 een mooi parcours heeft, start ik misschien wel opnieuw in de Vuelta, maar goed, ik geef wel toe, ik zal ooit wel een keer de Tour rijden in mijn carrière”, lachte hij. En de Ronde van Vlaanderen dan? “Wanneer ik mijn drie grote rondes gewonnen heb.”

Evenepoel droeg zowaar regenboogschoenen.

© BELGA

© BELGA

© BELGA

© BELGA