Kat van Taylor Swift is 97 miljoen dollar waard

Olivia Benson, de kat van popzangeres Taylor Swift, is zo’n 97 miljoen dollar waard. Dat berekende de website All About Cats op basis van de sociale media aanwezigheid van de pluizige viervoeter. Maar met die bijna 100 miljoen komt de kat helemaal niet in de buurt van het ‘rijkste’ huisdier ter wereld.

Olivia Benson is een fictief personage uit de Amerikaanse serie Law & Order: Special Victims Unit, maar het is ook de naam van de kat van Taylor Swift. En volgens All About Cats is Benson het derde rijkste en meest invloedrijke huisdier ter wereld. Dat berekende de website op basis van hun sociale media-accounts. Volgers, likes en engagement werd meegenomen in de berekening. En daaruit blijkt dat enkele huisdieren echte influencers zijn. “Met behulp van Instagram-gegevens hebben we geschat hoeveel elk van deze huisdieren per Instagram-post kon verdienen om te ontdekken wie van hen de hoogste verdieners waren, en hoeveel de meest invloedrijke katten per post konden binnenhalen”, klinkt het.

Met 97 miljoen dollar (zo’n 91,5 miljoen euro) belandt Olivia Benson op de derde plaats. En schrijft All About Cats, Benson heeft ook succes gevonden buiten de wereld van sociale media. “De Schotse Fold heeft haar fortuin verdiend door samen met haar baasje in verschillende muziekvideo’s te spelen, heeft haar eigen merchandiselijn ontworpen en heeft cameo’s gehad in vele reclameboodschappen voor onder meer Diet Coke en Ned Sneakers.” Swift heeft ook nog twee andere katten, Meredith Grey en Benjamin Button, maar zij haalden de lijst niet.

Op de tweede plek staat Nala, een kat met 4,4 miljoen volgers op Instagram. Daarmee is ze ook ineens wereldrecordhouder. Haar waarde wordt geschat op zo’n 100 miljoen dollar.

Maar het goud is voor Gunther VI, een Duitse Scheper, die eigendom is van Gunther Corporation. De grootvader van de viervoeter, Gunther III, erfde in 1992 een gigantisch fortuin van de Duitse gravin Karlotta Liebenstein. De hond kreeg toen zo’n 80 miljoen dollar op zijn naam. Na heel wat investeringen heeft kleinzoon Gunther VI nu een vermogen van 500 miljoen dollar (472 miljoen euro). En dat vermogen groeit nog steeds. De hond, of toch zijn managers, hebben onlangs een villa ter waarde van 29 miljoen dollar verkocht. Een villa die trouwens eerst in handen was van Madonna.

Verder staan ook de vijf honden van Oprah Winfrey op de lijst, die samen 30 miljoen erven wanneer zij komt te overlijden. En ook de kat van de overleden Karl Lagerfeld erfde een vermogen van 13 miljoen dollar en komt zo op de zesde plek te staan. (sgg)