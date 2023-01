Tim Merlier moet nu sprints winnen voor Soudal – Quick-Step: “Ik rijd liever in dezelfde ploeg als Jakobsen dan dat ik tegen hem moet sprinten”

Tim Merlier (30) staat voor een drukke tijd. Indien alles volgens plan loopt, wordt zijn eerste zoontje op 7 februari geboren en twee dagen later wordt hij verwacht in de Muscat Classic om aansluitend de Ronde van Oman te rijden. “Het wordt spannend”, zegt de Wortegem-Petegemnaar in Plopsaland De Panne. “Ik kijk ernaar uit. Eenmaal ons zoontje geboren, wil ik zo veel mogelijk winnen.”

Hoe ziet je programma eruit bij je nieuwe ploeg?

“Ik rijd na de Ronde van Oman de UAE Tour, waardoor ik automatisch geen Belgisch openingsweekend rijd. Kuurne is voor Fabio Jakobsen. Na de UAE Tour trek ik naar Parijs-Nice. Voorts staan Nokere, Bredene, Dwars door Vlaanderen en Gent-Wevelgem op het programma. Ik hoop erbij te zijn in Wevelgem. Ik sta nu op de reservelijst. Indien alles volgens plan loopt en er dient zich een grote groep voor de sprint aan, ben ik er niet kansloos. Aan mezelf om te bewijzen dat ik daar op mijn plaats ben. Zo droom ik ervan op een dag ook te kunnen starten in Parijs-Roubaix.”

Voor Jakobsen was Milaan-Sanremo vorig jaar net iets te hard. Is dat een optie voor jou?

“Ik heb er nog nooit gereden, maar heb de koers wel al veel gezien op tv. Met de generatie Van Aert, Van der Poel en Pogacar is er weinig kans dat het tot een grote groepsspurt komt op de Via Roma. Gezien hoe ze vorig jaar tekeergingen op de Cipressa? Het is minder en minder terrein voor de echte sprinters.”

Jakobsen en jij volgen duidelijk een ander spoor. Jij lijkt in het begin eerder rittenkoersen te rijden.

“Ik ga niet zeggen dat dit mijn voorkeursprogramma is, want ik rijd supergraag Kuurne, maar ik ben blij dat ik erop sta voor Gent-Wevelgem. Anderzijds wilde ik ook eens naar de UAE Tour gaan. Ach, er zijn kansen genoeg. Ik rijd dit jaar eerder een sprintersprogramma, ik mik minder op de eendagskoersen. Daar is niets mis mee. Eerlijk: de Ronde van Vlaanderen is voor mij ook te zwaar.”

© BELGA

Je won al etappes in de Tour en de Giro. Heb je een idee welke grote ronde je rijdt?

“Zoals het er nu naar uitziet, rijd ik de Vuelta.”

Is er een gezonde rivaliteit met Jakobsen?

“Maar neen. Je kunt alleen maar héél veel respect hebben voor Fabio na wat hij allemaal heeft doorgemaakt en hoe hij is teruggekomen na zijn vreselijke crash in de Ronde van Polen. Hij is voor mij de moeilijkste sprinter om te verslaan. Kijk eens naar wat hij vorig jaar neerzette. Ik heb hem liever in de ploeg dan dat ik tegen hem moet sprinten.” (schatert)

Is Soudal – Quick-Step niet een beetje thuiskomen voor jou? Je krijgt Bert Van Lerberghe als lead-out. Is dat niet je allerbeste vriend?

“We kennen elkaar al zeer lang. Van toen we twaalf waren. We zaten in het middelbaar samen in de dezelfde klas, in het VTI in Waregem. Ik werd coureur. Hij wat later ook. Ik ben ook peter van een van zijn twee kindjes. Bert deed voor mij op het Europees kampioenschap vorig jaar voor het eerst een lead-out. Perfect, maar Jakobsen was sneller. Hij doet met mij ook al die eerste rittenkoersen. Normaal ben ik geen type dat onmiddellijk reageert na een verloren sprint waarbij de fout aanwijsbaar bij de lead-out ligt. Maar met Bert zou dat misschien anders kunnen zijn. Gewoon omdat het een echte vriend is. We trainen samen. Nu we ongeveer hetzelfde programma rijden, waren we al veel meer tussendoor samen onderweg dan anders.”

Ik neem aan dat je ongeduldig bent om voor het eerst met de driekleur en deze ploeg naar de overwinning te snellen.

“Ik croste al met de merkentrui in Herentals. Je voelt direct de vibe van het volk. Ik had een goede start en kon al direct het shirt showen. En op de weg komt de driekleur erbovenop. Die druk leg ik mezelf op. Ik wil dit jaar zo veel mogelijk winnen.”