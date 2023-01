Union sloot de eerste seizoenshelft met glans af: tweede plaats in de Jupiler Pro League, groepswinnaar in de Europa League en een plekje in de kwartfinales van de Croky Cup. En alsof het nog niet sterk genoeg was, heeft Union er sinds 1 januari een extra troef bij: Casper Terho. Maak kennis met de 19-jarige Finse jeugdinternational.