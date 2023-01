Guillaume De Mévius wint eindelijk zijn etappe bij prototypes en vergroot voorsprong in Dakarrally

Hij heeft er zeven dagen moeten op wachten maar eindelijk mag Guillaume de Mévius (OT3) de nul van het bord vegen in de Dakar-rally. De Belg won vrijdagnamiddag de zesde etappe bij de prototypes. In de stand loopt hij uit op Austin Jones (OT3), die als tweede eindigde.

De Mévius reed haast een perfecte etappe. Bij elk waypoint nam hij afstand van zijn concurrenten. Even leek het erop dat Ignacio Casale (Yamaha) de etappe zou winnen. De Chileen, die eerder tijdens de Dakar pech had, vertrok als 31e. Na 237 km was hij de snelste en had hij een kleine voorsprong van 19 sec op De Mévius. Maar de Chileen eindigde uiteindelijk als vierde op 2:38 van etappewinnaar De Mévius. In de stand heeft de Belg een voorsprong van 8:59 op Austin Jones.

In de T4-klasse begon de etappe met een familiaal onderonsje van de Goczals. Eryk (BRP) was na 121 km de snelste en zette zijn vader Marek (BRP) en oom Michal (BRP) beiden op ongeveer één minuut. Nadien kwam er een ommekeer. Aan km 207 keek Eryk tegen een achterstand van 10 minuten aan op vader Marek Goczal die uiteindelijk de etappe won. Michal Goczal eindigde als tweede op 2:26. Eryk Goczal zakte weg naar de zevende plaats op 13:06 van zijn vader.