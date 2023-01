RECEPT. Frittata met paddenstoelen en verse truffel: “En liefst eet je hem meteen op”

Gastvrouw Tekla en chef-kok Yolan van Lento: “Een frittata is eigenlijk dé omelet voor vegans. De basis wordt gemaakt van kikkererwtenmeel. Door er plantaardige room, olie en water aan toe te voegen wordt het geheel wat lichter en smeuïger. Anders dan een omelet verliest een fritttata na afkoelen zijn hardheid. Dat is niet ideaal om tussen de boterhammen te leggen voor ’s middags. Je moet een frittata dus opeten meteen nadat je hem hebt gemaakt.”

Ingrediënten voor 4 personen

• 100 g kikkererwtenmeel

• 2 eetlepels olijfolie

• 300 ml water

• 250 ml plantaardige room

• 1 theelepel peper

• 2 theelepels zout

• ½ theelepel gemalen korianderbes

• 1 theelepel knoflookpoeder bospaddenstoelenmix (zo veel als je maar wilt )

• 1 sjalot ½ teentje knoflook

• 1 eetlepel citroensap plantaardige crème fraîche

• handje hazelnoten

• fijngehakt verse bieslook

• verse herfsttruffel

Bereiding

Meng het kikkererwtenmeel met 1 eetlepel olijfolie, het water, de room, peper, zout, gemalen korianderbes en het knoflookpoeder. Meng goed met een garde, laat even staan en meng na 10 minuten nog eens goed. Was ondertussen de paddenstoelen en snijd ze in reepjes. Snipper de sjalot en de knoflook. Bak de champignons met de sjalot en de knoflook in een pan op hoog vuur. Blus met het citroensap en breng op smaak met peper en zout. Zet opzij. Doe de andere eetlepel olijfolie in de pan en zet het vuurtje lager. Doe het kikkererwtenmeelbeslag hierin en laat rustig bakken. Draai na een paar minuten om en laat de andere kant goudbruin bakken. Leg de frittata op een bord en garneer met de paddenstoelen, toefjes crème fraîche, hazelnoten, stengeltjes bieslook en vers geschaafde truffel.

Vegan, zoals je het nog nooit proefde door Tekla Vancleynenbreugel. Lannoo, 204 blz., 25,99 euro

Lento, Zuivelmarkt 34 in Hasselt en Oude Koornmarkt 44A in Antwerpen. Info: www.restaurantlento.be