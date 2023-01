RECEPT. Salade carprese met notenburrata en basilcumolie: “Je zal genieten van elke hap”

Gastvrouw van Lento Tekla Vancleynenbreugel: “Als kind was dit een van mijn lievelingsgerechten. Ik at vaak een hele bol mozzarella gewoon zo op, met wat peper en zout. Heerlijk! Als vegan miste ik dat gerecht echt. Als gepassioneerde chef kon ik niet accepteren dat ik dat niet meer kon eten. Ik ging op zoek en na veel experimenten heb ik mijn recept geperfectioneerd. Zeker in combinatie met heerlijke, rijpe tomaten zal je van elke hap genieten.”

Ingrediënten voor 4 personen

• 12 gemengde gekleurde tomaten

• 1 sjalot appelkappers

• fleur de sel

• zwarte peper uit de molen

• jonge basilicumblaadjes

Voor de burrata

• 160 g cashewnoten, geweekt

• 206 ml ongezoete amandelmelk

• 30 g tapiocameel

• 2 g agar-agar

• 23 g citroensap

• 8 g zout

• 20 g plantaardige room

• kom met ijswater

Voor de basilicumolie

• 200 ml druivenpitolie

• blaadjes van 1 plantje basilicum

• peper en zout

Bereiding

Mix voor de burrata alle ingrediënten - behalve het ijswater - zeer fijn. Hoe fijner, des te beter! Doe dit mengsel in een pannetje en breng het al roerend aan de kook. Blijf roeren totdat het mengsel heel draderig wordt. Schep lepels in het ijswater. Laat de bollen even afkoelen en haal ze vervolgens uit het water. Verhit voor de basilicumolie in een pannetje de olie een klein beetje (50 °C). Doe er de basilicum bij, maar houd wat mooie, kleine blaadjes basilicum apart om te garneren. Roer goed door. Breng op smaak met peper en zout en giet de olie door een passeerdoek in een zeef. Laat uitlekken. Snijd de tomaten in verschillende vormen. Gebruik hiervoor een broodmes, zodat je niet op de tomaten hoeft te duwen. Snijd of pluk stukjes van de cashewburrata. Snijd de sjalot in heel dunne ringetjes en de appelkappers in tweeën. Breng op smaak met de basilicumolie, fleur de sel en peper. Garneer met de jonge basilicumblaadjes.

Vegan, zoals je het nog nooit proefde door Tekla Vancleynenbreugel. Lannoo, 204 blz., 25,99 euro

Lento, Zuivelmarkt 34 in Hasselt en Oude Koornmarkt 44A in Antwerpen. Info: www.restaurantlento.be