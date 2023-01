Kortrijk-coach Bernd Storck rekent op aanwinsten om KVK in eerste te houden: “Ons huiswerk is nog niet af

Bernd Storck (59) voelt zich in zijn sas bij KV Kortrijk. De Kerels wonnen hun eerste twee wedstrijden onder hun nieuwe coach en het trekt op zondagavond naar OH Leuven. Verder kan Storck rekenen op twee nieuwe aanwinsten. “Ik ben blij met de versterkingen, maar ons huiswerk is nog niet af.”

We zijn weer lachende gezien rond het Guldensporenstadion. Na de gevleide bekeroverwinning op OH Leuven en de fraaie thuiszege tegen Genk is er ook reden tot blijdschap. Maar als we naar het klassement kijken, dan staat KV Kortrijk er echter niet goed voor. Een voorlopige zestiende plek betekent de degradatie. “De atmosfeer na de gewonnen match tegen Genk was uitstekend”, vertelt Bernd Storck.

“Voor mij voelde het aan als een Champions League wedstrijd. Er was veel intensiteit op te merken bij beide ploegen. Genk kon ook winnen, maar wij verdienden het misschien net iets meer. Maar we staan nog steeds op een slechte positie in het klassement. Ik heb alle statistieken bekeken en we zijn hard aan het werken om die mindere cijfers te verbeteren. Dat we nu opnieuw naar het veld van OH Leuven trekken, is puur toeval. Wel verwacht ik dat ze ongeveer hetzelfde spel zullen spelen als in die bekermatch. Ik heb gelezen dat ze een strijd met ons willen aangaan, dat wil ik ook. Onze spelers zijn klaar.”

Vandenberghe in doel

Marko Ilic (24) stond nog geen enkele keer onder de lat bij Storck. Mede door ziekte, maar ook doordat Tom Vandenberghe (30) het uitstekend deed op Leuven en thuis tegen Genk. Ook zondag staat die laatstgenoemde weer tussen de palen. “Waarom zou ik moeten veranderen van doelman? Tom heeft het prima gedaan, dus heb ik geen reden om hem uit het doel te halen. Het is jammer voor Marko, maar ik heb het hem ook uitgelegd. Ik geef Tom nog drie wedstrijden en daarna beslis ik wie er mijn nummer één zal worden.”

© BELGA

Nieuwkomers en nakende transfers

De transfermercato is nog geen week geopend en KV Kortrijk verwelkomde al twee nieuwe gezichten. Martin Regali (29) kwam over van het Slowaakse Ružomberok en Christalino Atemona (20) maakte de oversteek van Hertha BSC. “Ik ben blij met de versterkingen, maar ons huiswerk is nog niet af. Martin is snel en heeft een neus voor doelpunten, Christalino is sterk en een veelbelovende speler voor de toekomst. We hebben ook interesse in Wasinski van Charleroi, maar dat is voorlopig nog vaag. Een deal met Velkovski is van de baan.”

Kotrijk zal het zondag wel zonder Kadri en Messaoudi moeten doen. De twee Algerijnen zijn ziek, maar trainen morgen weer mee.