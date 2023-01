Golf sterfgevallen van Chinese beroemdheden zaait achterdocht over coronacijfers

Chinese beroemdheden vallen de voorbije weken als vliegen. Daardoor zijn Chinezen steeds meer achterdochtig over het zeer lage aantal officiële coronadoden in hun land.

Chinese burgers vermoeden al langer dat de officiële dodentol van covid-19 groter is dan officieel wordt meegedeeld. Vorige maand nog stierf Chu Lanlan, een beroemde 40-jarige sopraanzangeres. Ook regisseur Wang Jingguang (54) en acteur Fu Zucheng (82) overleden afgelopen maand plots. Een doodsoorzaak wordt in hun overlijdensberichten niet meegedeeld, of wordt slechts vaag omschreven. Zo zei de familie van de operazangeres dat ze ‘overleed door een ziekte’, en dat regisseur Jingguang ‘ziek werd’.

Ook de mysterieuze dood van de beroemde Chinese acteur Gong Jintang, die op nieuwjaar stierf op 83-jarige leeftijd, maakt Chinezen wantrouwig tegenover de officiële statistieken van coronasterfgevallen. Jintang was dankzij zijn personage ‘Vader Kang’ in de serie In-Laws, Out-Laws al bijna twintig jaar voor veel Chinese tv-kijkers een vaste waarde. ‘Ik ben zo overstuur’, zei iemand op China’s grootste sociale medium Weibo over de gestorven acteur.

Naast beroemdheden zijn afgelopen maand ook veel prominente Chinese wetenschappers en zakenmensen overleden. Zo stierven tussen 21 en 26 december alleen al zestien wetenschappers van bekende universiteiten. Zakenkrant Financial Times heeft het over verschillende Chinese business zakenmannen die bij bosjes vielen op korte tijd. Bij slechts één wetenschapper en één zakenman was covid-19 de officiële doodsoorzaak.

Obscure statistieken

De dood van zoveel vooraanstaande landgenoten leidt bij de Chinese bevolking tot heel wat achterdocht. Dat wordt bij Chinezen nog eens kracht bijgezet wanneer ze merken dat in de officiële overlijdensdocumenten hun overleden familie en vrienden telkens een andere doodsoorzaak krijgen dan covid-19.

Nadat Peking het draconische zerocovidbeleid vorige maand met een vingerknip inruilde voor een erg soepele aanpak, liggen ziekenhuizen tjokvol met coronapatiënten. Voor mortuaria zou hetzelfde gelden.

Toch zijn volgens officiële statistieken sinds december maar 22 Chinezen gestorven aan covid-19. Daarnaast werden de criteria voor een officiële dode als gevolg van corona in China onlangs sterk vernauwd. Cijfers over het dagelijkse aantal nieuwe gevallen worden sinds de beleidsommezwaai ook niet meer gedeeld. Bovendien laat lang niet iedereen zich in het land testen.

‘Geen massaal aantal doden’

Gebruikers lanceerden op Weibo de hashtag “de eerste covidgolf heeft geen massaal aantal doden veroorzaakt”, verwijzend naar een recente uitspraak van een Chinese gezondheidsambtenaar. De hashtag werd vrijdagmiddag al meer dan 220 miljoen keer bekeken.

“Veel publieke figuren zijn gestorven, waarbij velen op jonge leeftijd zijn overleden’, schreef Weibo-influencer Haishang Yilanghua vorige maand. ‘Die sterfgevallen werden openbaar gemaakt, maar er waren nog vele andere gewone mensen die stierven die niet online werden geplaatst.”

“Of het nu gaat om academici, beroemdheden, familieleden of vrienden: ik heb het gevoel dat al veel mensen gestorven zijn, maar deskundigen blijven zeggen dat dat niet het geval is’, schreef een Weibo-gebruiker. Een andere persoon riep mensen op om te letten op alle beroemdheden die onlangs stierven: ‘Hoeveel mensen met grote bijdragen aan ons land zijn intussen al niet gestorven?”