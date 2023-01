Laurens Sweeck past zaterdag voor Superprestige Gullegem om rug te sparen, zondag in Zonhoven is hij er wel bij

Laurens Sweeck staat morgen niet aan de start in het West-Vlaamse Gullegem. De kopman van Crelan-Fristads wil met zijn zere rug geen enkel risico nemen met het oog op de WB-manche van zondag in Zonhoven waar hij wel zal starten én zijn leidersplaats moet verdedigen.

“Ik pas met spijt in het hart”, zegt Sweeck. “Ik had immers nog uitzicht op een mooi klassement in de Superprestige. Maar tezelfdertijd mag ik mijn rug niet nog extra belasten in het vooruitzicht van de cross in Zonhoven. Die belangrijke wedstrijd is nog geen dag later. Daar heb ik immers mijn leidersplaats in de Wereldbeker te verdedigen.”

En dus blijft Sweeck veiligheidshalve thuis. “Na doktersconsultatie en in overleg met de ploegleiding en de organisatoren van de Superprestige (die ook de Wereldbeker organiseren, red), heb ik daarom beslist Gullegem aan mij voorbij te laten gaan.”

Sweeck is zondag wel degelijk van de partij in de Kuil van Zonhoven, meteen zijn laatste wedstrijd vóór het Belgisch kampioenschap in Lokeren waar hij hoopt om voor een tweede keer in zijn carrière kampioen te worden bij de profs.