Christian Brüls (34) heeft zijn eerste training bij Zulte Waregem erop zitten. Tranen heeft hij niet gelaten na zijn laatste gesprek met Andre Pinto in Sint-Truiden. “Wat Pinto doet voor die club is fenomenaal, maar CEO Tateishi is niet met STVV bezig”, haalt Brüls uit naar de Japanse baas van de Kanaries.