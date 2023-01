Nieuwjaarsreceptie verhuist naar De Bammerd

De receptie vindt dit jaar niet plaats op het centrumplein, maar in en rond zaal De Bammerd. “Door de onzekere weersvoorspelling voor zondag nemen we het zekere voor het onzekere”, aldus burgemeester Kristof Pirard. “Door de verhuis naar De Bammerd beschikken we over een grote en warme binnenruimte, een overdekte ruimte en een buitenruimte. Hier trakteren we van 10 tot 12 uur alle aanwezige dorpsgenoten op een hapje en een drankje.”

De toegang verloopt via de Salvialaan. Daar geldt er tussen 9 en 14 uur een parkeerverbod en eenrichtingsverkeer vanaf de Steenweg. (frmi)