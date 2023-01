Buurlanden strenger voor ‘gevaarlijke’ honden: muilkorf of gewoon niet welkom

Het bijtincident waarbij een peuter werd toegetakeld door een Amerikaanse stafford doet de vraag rijzen of Vlaanderen niet te laks is voor ‘gevaarlijke’ hondenrassen. De meeste buurlanden, maar ook Wallonië, proberen met wetgeving het aantal incidenten terug te dringen.

In Vlaanderen mag iedereen eender welk hondenras houden. Gemeenten mogen eigen regels bepalen, maar een algemene wetgeving ontbreekt. Tot juli vorig jaar was dat ook zo in Wallonië. Sindsdien moeten nieuwe eigenaars een vergunning voorleggen om een hond te kopen. Iedereen krijgt zo’n vergunning, tenzij hij of zij bestraft werd voor dierenmishandeling.

Veel buurlanden gaan nog verder. In Frankrijk zijn honden die gelijken op een stafford, bullmastiff en een tosa niet welkom als ze geen stamboom hebben. Heeft de hond een stamboom, dan nog moet het dier op straat gemuilkorfd worden. Ook in Duitsland is voor enkele rassen een stamboom en zelfs karaktertest nodig. In Luxemburg zijn staffordshireterriërs, bullmastiffs, tosa’s en pitbulls helemaal niet welkom. Niet op vakantie, niet op doorreis.

Zijn het zinvolle maatregelen? Zo’n vergunning kan werken, zegt Koen Van Daele. Als gedragsexpert van dierenasiel Blauwe Kruis van de Kusten herplaatste hij al duizenden honden. “Nu worden honden in beslag genomen en kan de eigenaar een week nadien een nieuwe kopen. Een verbod moet mogelijk zijn, voor een bepaalde periode of zelfs levenslang.”

Broodfok

Over de aanpak van onze buurlanden is Van Daele minder lovend. “Er gebeuren net zo vaak incidenten met golden retrievers en labradors, maar die krijgen niet de stempel van een gevaarlijk ras te zijn.” De enige zinvolle wetgeving is degene die focust op de fokkers. “Men moet selectief zijn in de bloedlijnen. Je moet enkel fokken met sociale honden die snel en goed contact maken met mensen. Fokkers aansprakelijk stellen voor bijtincidenten moet ook kunnen. Vrijwel altijd zijn de honden tot bij hen terug te brengen. Het is allemaal import van weet-ik-veel-waar. ”

Volgens minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft Vlaanderen een streng fokbeleid, maar is import uit Oost-Europa moeilijk tegen te houden. Hij wil niet zoals onze buurlanden hondenrassen viseren. “Het gaat hier niet om ras, maar om het dier én het baasje. Met veel dieren van zogezegd gevaarlijke rassen stelt zich geen probleem. Maar dieren van zowat elk ras kunnen een probleem worden, bijvoorbeeld als ze mishandeld of slecht opgevoed worden door hun baasje.”

Ook van een vergunning is de minister niet overtuigd. “Ik vrees dat dit systeem slechts een vals gevoel van veiligheid geeft, dat op heel wat manieren te omzeilen is en dat er heel wat praktische bezwaren zijn.”