Na vier dagen is het al van moeten voor Scott Parker: als Club Brugge in de titelrace wil blijven, mag het zondag niet verliezen bij leider Genk. Maar het resultaat van die wedstrijd mag niet de hoofdzaak worden, vindt de Engelse coach van blauw-zwart. “Natuurlijk gaan we dingen veranderen. Eens je het veld op stapt, moet iedereen zijn kop ervoor leggen.”