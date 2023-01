VIDEO. Florian Vermeersch rijdt zaterdag in Gullegem zijn laatste cross van het seizoen: “Jammer dat Wout zo rap rijdt”

Wegrenner Florian Vermeersch (Lotto-Dstny) heeft dit veldritseizoen vier crossen gereden en doet er nog eentje bij, zaterdag in Gullegem, alvorens zich volledig op het wegseizoen te focussen. Dinsdag in Herentals had Vermeersch een eerste DNF achter zijn naam. Hij werd uit koers genomen nadat hij gedubbeld werd door Wout van Aert. “Jammer dat Wout zo rap rijdt.”