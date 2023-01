Ook UEFA-voorzitter Aleksander Ceferin enige kandidaat voor eigen opvolging

Aleksander Ceferin, sinds september 2016 de voorzitter van de UEFA, is de enige kandidaat om zichzelf in april op te volgen aan het hoofd van de Europese voetbalbond. De 55-jarige Sloveen zal de organisatie voor een derde termijn van vier jaar leiden. Ook bij de wereldvoetbalbond FIFA zwaait Gianni Infantino sinds 2016 de plak en ook hij is de enige kandidaat om zichzelf op te volgen.

Ceferin is de enige kandidaat voor de functie van voorzitter, die zal worden toegekend tijdens het verkiezingscongres van de UEFA in Lissabon op 5 april. Dat bleek nadat de termijn voor sollicitaties donderdag was verstreken.

De Sloveen volgde in 2016 de Fransman Michel Platini op. De voormalige Gouden Bal moest opkrassen na enkele schandalen. Hij versloeg op dat moment de toenmalige Nederlandse bondsvoorzitter Michael van Praag. Bij zijn eerste herverkiezing in februari 2019 had Ceferin net als ditmaal geen tegenkandidaat.