In 3A staan met Linkhout-Kortessem en Gravelo-Unico twee duels in de top vijf op het programma. V. Lommel - Lutlommel in 3B en Genk VV - Boxberg in 3C zijn de stadsderby’s van de inhaalspeeldag. Lees hier alle ploegnieuws van de wedstrijden in derde provinciale van dit weekend. (fava/krth/edst)