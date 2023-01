Thibaut Courtois valt nog maar eens in de prijzen, meer stemmen dan wereldkampioen Emiliano Martínez

Onze landgenoot Thibaut Courtois is verkozen tot doelman van het jaar 2022 door de Internationale Federatie van Voetbalhistorici en -statistici (IFFHS) vóór de Argentijnse wereldkampioen Emiliano Martínez en de Marokkaan Yassine Bono.

LEES OOK. Real Madrid met onzichtbare Eden Hazard tegen vierdeklasser met de hakken over de sloot naar volgende ronde Copa del Rey

Het WK mag dan niet succesvol geweest zijn, op clubniveau kende Thibaut Courtois wél een geweldig 2022. Bij Real Madrid was hij een van de sterkhouders en veroverde hij vier prijzen: de Spaanse landstitel, Champions League, Spaanse en Europese Supercup.

Dat leverde onze landgenoot 125 stemmen op, tegenover 110 voor Martinez en 55 voor Bono.

Courtois werd in 2018 al bekroond door de IFFHS, toen grotendeels dankzij zijn prestaties op het WK in Rusland, waar hij ook verkozen werd tot doelman van het tornooi.

Courtois ontving in 2022 tijdens het gala van de Ballon d’Or al de Lev Yashin-trofee voor beste doelman en is ook op 27 februari tijdens het FIFA-gala favoriet in de categorie beste doelman.