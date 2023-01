Nieuweling Sor meteen in Genkse selectie voor topper tegen Club Brugge

Wouter Vrancken maakt pas na de zaterdagtraining zijn officiële selectie bekend voor de topper van zondag (13.30 uur) tegen Club Brugge. Vrijdagmiddag gaf hij op zijn wekelijkse persconferentie al wel aan dat nieuwkomer Yira Sor bij de wedstrijdkern zal zitten.

“Zijn integratie verloopt bijzonder vlot”, zei de Genkse coach. “Het is een opgewekte jongen, die niet in een hoekje kruipt, maar meteen laat voelen dat hij zich hier thuisvoelt. Fysiek staat hij ook ver genoeg om minuten te maken.”

Ook Gerardo Arteaga is van de partij. Hij hervatte vrijdag de training en heeft geen fysieke letsels overgehouden aan zijn auto-ongeluk vorige zondag in Mexico. Naast Oyen en Abid blijft ook Galarza (hamstrings) onbeschikbaar. Na zijn terugkeer uit Argentinië wordt hij eerst bij TD Dimitri de Condé verwacht voor een gesprek over zijn gebrek aan professionaliteit de laatste weken.

(mg)