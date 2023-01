De lekkerste ‘Ontbijten met de baas’: “Er zijn in ons land 150 supermarkten te veel”

Ook het voorbije jaar gingen we weer iedere week ontbijten bij een Limburgse baas. We leerden dat er 150 warenhuizen te veel zijn in ons land, dat vrouwen nog niet zo lang geleden niet gewenst waren als burgerlijk ingenieur en dat de zoon van Jeff Hoeyberghs van achternaam veranderd is.

1. Feesten, privé vliegen en goed eten: Philippe Bodson biedt het allemaal aan

© Boumediene Belbachir

Zin in een privévlucht naar Ibiza? Materiaal nodig voor je eigen event? Een opleiding met het eerste elektrische vliegtuig in ons land? Of een huwelijksfeest in Domein de Barrier? Eén adres: ondernemer Philippe Bodson.

2. Raymond Cretskens: “Er zijn in ons land 150 supermarkten te veel”

© Boumediene Belbachir

Ze moeten zowat de meest onderschatte en bescheiden zakenfamilie van Limburg zijn, maar de Rotemse familie Cretskens houdt 19 Carrefours draaiende, bakt 100.000 sandwiches per dag, kweekt snoekbaarzen en probeert mee te helpen om kerncentrales op te kuisen.

3. Angelo Bruno: “We worden de concurrent van de Panos, ExKi én Domino’s Pizza”

© Boumediene Belbachir

In het naoorlogse Puglia verkocht vader Pasquale Bruno lamppetroleum aan plaatselijke boeren, die door geldgebrek vaak niet betaalden. Om de armoede te ontvluchten, werd hij mijnwerker in Zwartberg. Zeventig jaar later verkoopt zoon Angelo in zijn 21 tankstations jaarlijks 100 miljoen liter petroleum. En hebben hij en zijn kinderen nog grootse plannen.

4. Inge Lefevre (L&D Jet-Techniek): “Iedereen kende me als de technieker op hoge hakken”

© Boumediene Belbachir

Of u nu een Airbus ziet overvliegen of het uitgesneden gedicht aan de Molenpoort in Hasselt ziet liggen, de onderdelen ervan zijn aangeleverd door L&D Jet-Techniek uit Diest. Nochtans zag de prof van eigenares Inge Lefevre het niet zitten, een vrouw in de richting burgerlijk ingenieur.

5. Broer en zus Claes leiden JBC: “We hebben elkaar pas goed leren kennen op het werk”

© Boumediene Belbachir

Ooit begon ex-wielrenner Jean-Baptist Claes met een Amerikaanse Stock in Schulen. Vandaag runnen zijn zoon en dochter Bart en Ann een bedrijf met drie topmerken en 200 winkels en staat de volgende generatie klaar in de coulissen. Dan mag een optreden als verklede dj’s er ook al eens bij.

6. Tom Mariën (Equitom): “Er worden elke dag onnodig paarden geëuthanaseerd”

© Karel Hemerijckx

Als het laatste stuk nieuwbouw klaar is in juni, zal Equitom in Lummen de grootste paardenkliniek ter wereld zijn. Tijd voor oprichter Tom Mariën om de rest van Europa te laten volgen. Want er moeten nog veel paarden gered worden.

7. Nathalie en Julie Bronckaers (Sweet Coffee): “De politie was onze eerste klant, dat was even schrikken”

© Raymond Lemmens

Tien jaar geleden begonnen de piepjonge zussen Bronckaers met een koffiezaakje in Hasselt. De politie was hun eerste klant. Vandaag telt Sweet Coffee al zeven vestigingen en gaan er zeker nog bijkomen.

8. Marly-Ann en Caius Spronken: “We willen overal ter wereld Wellness Klinieken openen”

© Karel Hemerijckx

De Genkse Spronken Group begon ooit als eenmanszaak die protheses voor mijnwerkers maakte. Vandaag leiden moeder Marly-Ann en zoon Caius vanuit Andorra een holding van dertien bedrijven. De opening van een resem gespecialiseerde klinieken staat nog op de planning. En intussen rijden absolute topruiters ook nog op hun paarden.