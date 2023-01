Vernederend huwelijksaanzoek van man gaat viraal: “Waarom zou je dat doen?”

Een man die een aanzoek deed op een volgepakt nieuwjaarsfeest in Hawaï is viraal gegaan vanwege de ongemakkelijke reactie van zijn vriendin. Op de beelden is te zien hoe de vrouw onverwacht naar het podium wordt geroepen, waarna de man een romantisch aanzoek hoopt te doen. Al gaat dat niet zoals hij had gehoopt, want de vrouw blijft er stoïcijns bijstaan. De vrouw gaf haar vriend uiteindelijk het jawoord, maar achteraf zagen toeschouwers het koppel ruzie nog maken: “Waarom zou je dat doen?”