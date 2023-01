Ferm Kerkhoven zet het nieuwe jaar in

Bij een drankje en een hapje, genietend van een streepje ontspanning en vooral gezellig bijpratend in een feestelijke sfeer, heeft Ferm Kerkhoven donderdag 5 januari het nieuwe werkjaar geopend. Dit nieuwe werkjaar gaat van start met een nieuw bestuur. Ook was er ruimte om de leden te laten brainstormen over het aanbod van de komende activiteiten en het voorstel van activiteiten en het voorstel van het huidige programma.