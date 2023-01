Nederlandse gemeente raadt schattenjagers af om te komen zoeken naar nazigoud: “Gevaarlijk en verboden”

De Nederlandse gemeente Buren raadt af om te gaan zoeken naar een schat in de buurt van het dorp Ommeren, die daar aan het eind van de Tweede Wereldoorlog zou zijn begraven door Duitse soldaten. Er is een schatkaart opgedoken, maar de gemeente waarschuwt voor de gevaren.

De Duitsers hebben volgens de overlevering sieraden, edelstenen, gouden horloges, en munten in munitiekistjes begraven, nadat ze die hadden gevonden in Arnhem. De kostbaarheden waren door het oorlogsgeweld uit hun kluis in een Arnhemse bank geblazen. In het Nederlands Nationaal Archief bleek deze week een heuse schatkaart te liggen, waarop de plek met een kruisje staat aangegeven. De schatkaart kwam meteen volop in de media.

De gemeente Buren, waar Ommeren deel van uitmaakt, krijgt volgens de eigen website “veel vragen over deze schatkaart en de nazischat” en voelt zich nu genoodzaakt om schattenjagers te waarschuwen voor gevaren en verboden. “Deskundigen wijzen erop dat het gebied dichtbij de frontlinie uit de Tweede Wereldoorlog ligt. Het zoeken is daar gevaarlijk vanwege mogelijk onontplofte bommen, landmijnen of granaten. We raden dan ook af om te gaan zoeken naar de nazischat”, luidt het.

Het is ook “verboden om zonder ontheffing van het college van burgemeester en wethouders in het openbaar een metaaldetector of enig ander voorwerp voor het opsporen van metalen voorwerpen te gebruiken of bij u te hebben”, schrijft de gemeente.

Het is onwaarschijnlijk dat er iets wordt gevonden. Er werd na de oorlog al meerdere keren driftig maar vergeefs naar de schatten gezocht, ook met detectoren in de wijdere omgeving.