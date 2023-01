Aantal niet-werkende werkzoekenden in Vlaanderen met bijna 8 procent gedaald in 2022

Het aantal werkzoekenden zonder werk in het Vlaamse Gewest is vorig jaar opnieuw gedaald. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van Statistiek Vlaanderen, op basis van informatie van de VDAB. In totaal ging het om 177.956 personen zonder job die zich bij de VDAB hebben ingeschreven, 7,9 procent minder dan in 2021.