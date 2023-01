Shell betaalt 2 miljard dollar overwinstbelasting

Olie-en gasconcern Shell zal in het vierde kwartaal zo’n 2 miljard dollar aan zogenaamde “overwinstbelasting” betalen, nadat het concern kon profiteren van de forse prijsstijgingen op de energiemarkt na de Russische invasie in Oekraïne.

Het cijfer van de overwinstbelasting werd zelf door de Britse groep gecommuniceerd, in aanloop naar zijn kwartaalresultaten. Het gaat om een belasting die recentelijk in het leven werd geroepen binnen de Europese Unie én tegelijk ook in het Verenigd Koninkrijk.

Shell beklemtoont dat het miljardenbedrag beschouwd kan worden als een uitzonderlijk element “dat geen impact heeft op het trimestrieel resultaat”, en slechts een beperkte impact op de reserves van het bedrijf. Alle belastingen samen schat Shell op 4,3 à 4,7 miljard dollar in het vierde kwartaal.