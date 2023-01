Nadat hij in succesvolle zaalshows en op tv de geheimen van ons DNA ontrafelde, gaat Lieven Scheire nu aan de slag met artificiële intelligentie of AI. — © Luc Daelemans

Nadat hij in succesvolle zaalshows en op tv de geheimen van ons DNA ontrafelde, gaat Lieven Scheire nu aan de slag met artificiële intelligentie of AI. “Kwantummechanica laten uitleggen alsof je een kind bent in de stijl van Snoop Dogg: het is waanzin, maar AI kan dat.”