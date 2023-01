Amazon maakt eerste Belgische docureeks over Remco Evenepoel en teamgenoten

De opnames vonden plaats tijdens het wielerseizoen van 2022. Niet alleen de hoogtes en laagtes van sleutelspelers als Remco Evenepoel, Julian Alaphilippe en Fabio Jakobsen worden in beeld gebracht, er wordt ook meegekeken met de directie, de managers en de rest van de entourage. Van wedstrijden over stages en trainingen tot het leven in hotelkamers, op de bus en in de volgwagen. Wolfpack zal deze lente in België en Nederland exclusief te zien zijn op Prime Video.