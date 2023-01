Zondag in Zonhoven de voorlaatste clash tussen Wout van Aert en Mathieu van der Poel vóór het WK in Hoogerheide?

Met de voorlaatste Superprestigemanche van zaterdag in Gullegem en de Wereldbeker van Zonhoven zondag kondigt zich nog een zwaar dubbelluik aan. Wout van Aert dubbelt, terwijl Mathieu van der Poel alleen Zonhoven rijdt om op maandag ook door te steken naar de wegstage in Denia.

In principe is het de voorlaatste keer dat de ‘Grote Twee’ clashen met elkaar. Na de wegstage zijn ze er allebei bij in de Wereldbeker van Benidorm van 22 januari, waar ook Tom Pidcock zijn laatste veldrit van deze winter rijdt.

Of de twee elkaar ontlopen in het weekend vóór het WK in Hoogerheide van 5 februari is nog niet duidelijk. Wout van Aert zou op 28 januari de X2O-Trofee in Hamme rijden. Crost MVDP daags nadien de Wereldbeker in het Franse Besançon? Wait and see. Eén zaak is duidelijk: indien de rug van Mathieu van der Poel hersteld is, zit het er zondag in de ‘Kuil van Zonhoven’ opnieuw bovenarms op.

Superprestige Gullegem

Programma:

9.15 uur: G-cyclocross; 10 uur: nieuwelingen eerstejaars, 10.45 uur: nieuwelingen tweedejaars, 11.45 uur: junioren jongens, 12.45 uur: junioren meisjes, 13.40 uur: elite vrouwen, 15.10 uur elite mannen.

Belangrijkste deelnemers

Mannen: Wout van Aert, Eli Iserbyt, Ryan Kamp (Ned), Michael Vanthourenhout, Lars van der Haar (Ned), Jens Adams, Quinten Hermans, Gianni Vermeersch, Niels Vandeputte, Toon Vandebosch, Felipe Orts (Spa), Kevin Kühn (Zwi).

Vrouwen: Ceylin del Carmen Alvarado (Ned), Denise Betsema (Ned), Inge van der Heyden (Ned), Aniek van Alphen (Ned), Sanne Cant, Manon Bakker (Ned), Yara Kastelijn (Ned), Julie De Wilde, Marion Norbert Riberolle, Zoe Backstedt (GBR), Evie Richards (GBR), Alicia Franck.

Stand:

Mannen: 1. Lars van der Haar (Ned) 79 punten, 2. Michael Vanthourenhout 71, 3. Eli Iserbyt 69, 4. Laurens Sweeck 68, 5. Tom Pidcock (Gbr) 50, 6. Kevin Kühn (Zwi) 41, 7. Niels Vandeputte 37, 8. Toon Vandebosch 33, 9. Wout van Aert, Mathieu van der Poel (Ned) en Quinten Hermans 30.

Vrouwen: 1. Ceylin del Carmen Alvarado (Ned) 80, 2. Inge van der Heijden (Ned) 77, 3. Denise Betsema (Ned) 76, 4. Aniek van Alphen (Ned) 62; 5. Marion Norbert Riberolle 39, 6. Zoe Backstedt (Gbr) 31, 7. Annemarie Worst (Ned) 28, 8. Shirin van Anrooij (Ned) 27, 9. Manon Bakker (Ned) 26, 10. Lucinda Brand (Ned) 25.

Palmares:

Mannen: 2022: Wout van Aert, 2021: Mathieu van der Poel (Ned), 2020: Mathieu van der Poel (Ned), 2019: Mathieu van der Poel (Ned), 2018: Nick Van De Kerckhove.

Vrouwen: 2022: Shirin van Anrooij (Ned), 2021: Blanka Kata Vas (Hon), 2020: Ceylin del Carmen Alvarado (Ned), 2019: Loes Sels, 2018: Jolien Verschueren.

Live op www.sportwereld.be, Sporza op Eén en Eurosport vanaf 13.30 uur.

Wereldbeker Zonhoven

Programma: 9.30 uur: junioren jongens, 10.30 uur: junioren meisjes, 12 uur: U23 jongens, 13.40 uur: elite vrouwen, 15.10 uur: elite mannen.

Belangrijkste deelnemers:

Mannen: Wout van Aert, Mathieu van der Poel (Ned), Laurens Sweeck, Quinten Hermans, Toon Vandebosch, Niels Vandeputte, Eli Iserbyt, Ryan Kamp (Ned), Michael Vanthourenhout, Lars van der Haar (Ned), Joris Nieuwenhuis (Ned), Pim Ronhaar (Ned), Jens Adams, Kevin Kühn (Zwi), Zdenek Stybar (Tsj).

Vrouwen: Fem van Empel (Ned), Marianne Vos (Ned), Puck Pieterse (Ned), Ceylin del Carmen Alvarado (Ned), Shirin van Anrooij (Ned), Lucinda Brand (Ned), Denise Betsema (Ned), Leonie Bentveld (Ned), Inge van der Heijden (Ned), Aniek van Alphen (Ned), Sanne Cant, Manon Bakker (Ned), Marion Norbert Riberolle, Marie Schreiber (Lux), Zoe Backstedt (Gbr)

Stand:

Mannen: 1. Laurens Sweeck (Crelan-Fristads) 308 punten, 2. Michael Vanthourenhout 287, 3. Eli Iserbyt 249, 4. Lars van der Haar (Ned) 226, 5. Niels Vandeputte 178, 6. Toon Vandebosch 141, 7. Mathieu van der Poel (Ned) 139, 8. Kevin Kühn (Zwi) 134, 9. Jens Adams 128, 10. Vincent Baestaens 106.

Vrouwen: 1. Fem van Empel (Ned) 330 punten, 2. Puck Pieterse (Ned) 290, 3. Shirin van Anrooij (Ned) 199, 4. Inge van der Heijden (Ned) 187, 5. Ceylin del Carmen Alvarado (Ned) 182, 6. Denise Betsema (Ned) 181, 7. Lucinda Brand (Ned) 147, 8. Manon Bakker (Ned) 144, 9. Marie Schreiber (Lux) 132, 10. Aniek van Alpen (Ned) 118.

Palmares:

Mannen: 2022: niet verreden, 2021: Toon Aerts: 2020: niet verreden door corona, 2019: Toon Aerts, 2018: Mathieu van der Poel (Ned), 2017: Mathieu van der Poel (Ned), 2016: Mathieu van der Poel (Ned), 2015: Wout van Aert, 2014: Kevin Pauwels, 2013: Sven Nys.

Vrouwen: 2022: niet verreden, 2021: Denise Betsema (Ned), 2020: niet verreden door corona, 2019: Annemarie Worst (Ned), 2018: Sanne Cant, 2017: Maud Kaptheijns (Ned), 2016: Sanne Cant, 2015: Sanne Cant, 2014: Sanne Cant, 2013: niet verreden door het EK.

Live op www.sportwereld.be, Telenet Play Sports en Proximus TV vanaf 13.25 uur.