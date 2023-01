Joren (15) is de jongste schapendrijver van het land: “De kneepjes van het vak geleerd op farm in Wales”

Joren traint elke dag met zijn hond Jen in de schapenweide achter zijn huis in Jesseren. — © Luc Daelemans

Joren Debruycker (15) uit Jesseren (Borgloon) is de jongste schapendrijver van het land. Hij is een beetje toevallig in de ‘stiel’ gerold. “We hebben altijd schapen gehad in de weide achter ons huis. Om ze terug in de stal te drijven, moesten we er ‘s avonds achteraan lopen. Toen dacht ik: Het zou toch handig zijn als een hond dat voor ons zou kunnen doen.”

Joren volgt les aan PIBO Tongeren, hij zit er in het 4de jaar plant-, dier- en milieutechnieken. Dieren zijn z’n lange leven. “Als kind had hij al konijntjes en cavia’s. Joren vond het ook fijn om achter de schapen in de weide aan te lopen”, lacht papa Kurt Debruycker. “Jarenlang heeft hij ons de oren van het hoofd gezaagd. Hij zou en moest een hond hebben, het liefst een bordercollie. Uiteindelijk hebben we toegegeven. Anderhalf jaar geleden hebben we een puppy gekocht.”

Die puppy - een teefje met de naam Jen - is intussen uitgegroeid tot een van de beste ‘sheepdogs’ in België en heeft samen met Joren al meerdere wedstrijden gewonnen. Nochtans begon de loopbaan van Jen met een serieuze domper. “Toen ze nog maar een paar maanden oud was, heeft ze haar poot gebroken”, vertelt Joren. “Na een sprong is ze slecht neergekomen. Haar poot werd gespalkt en Jen mocht zes weken lang niet uit haar bench. Voor een bordercollie die altijd wil lopen en springen, is dat erg lastig.”

YouTube

Aanvankelijk was het niet de bedoeling dat Joren en Jen aan wedstrijden zouden deelnemen. “Nee, de bedoeling was gewoon dat wij onze eigen schapen ’s avonds met de hulp van een hond zouden binnendrijven. Om te weten hoe ik Jen daarvoor moest trainen, heb ik wat filmpjes op YouTube bekeken. Het binnenhalen van de schapen lukte al snel vrij goed. Een bordercollie doet ook veel op instinct. Hij houdt de kudde vanzelf bij elkaar.”

© Luc Daelemans

Maar de kudde bij elkaar houden, is natuurlijk nog wat anders dan deelnemen aan wedstrijden waar de schapen binnen een bepaalde tijd een parcours tussen poortjes moeten afleggen. Hoe kan het dat Joren en Jen zo snel tot de Belgische top behoren? “De kwaliteit van de hond en de gedrevenheid van Joren spelen zeker een belangrijke rol”, weet papa Kurt. “Maar ze hebben op korte tijd ook heel veel geleerd in Wales, dat is de bakermat van het schapendrijven. In juni vorig jaar leerden we op een reis in Engeland toevallig Tim Thewissen kennen, een Belg die werkt op een farm voor sheepdogs in Wales. Tim helpt er bij het africhten van de honden. Joren en Jen zijn drie weken mogen gaan trainen op die farm. Dat is een ongelooflijke leerschool geweest. Daar hebben ze de kneepjes van het vak geleerd.”

Andere schapen

Joren behaalde trouwens al het diploma van ‘Young Handler’ in Wales, dit jaar steekt hij samen met zijn hond Jen opnieuw het kanaal over om te gaan trainen met zijn vriend Tim. Dat moet hem voldoende wapenen voor het Europees kampioenschap eind augustus in Zweden en voor het wereldkampioenschap midden september in Ierland.

Terwijl veel leeftijdsgenoten buiten de schooluren tuk zijn op gamen, brengt Joren zijn tijd het liefst bij zijn dieren door. “Zonder honden wordt hij gek. Hij heeft niet eens een spelcomputer”, grijnst papa Kurt. Joren traint intussen al vier bordercollies. Eentje daarvan is hij aan het opleren voor iemand anders. “Hij is een paar uur per dag in de weer met de schapen en de honden in de weide achter ons huis. Ik heb andere schapen moeten kopen. Gewone schapen kunnen al dat lopen niet aan. Daarom heb we nu acht dieren van een kleiner ras aangeschaft, die hebben een betere conditie.”