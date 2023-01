Vijftiger krijgt 4 jaar cel met uitstel voor brutale verkrachting onder invloed van drugs

De feiten vonden plaats in de nacht van 27 op 28 augustus 2019 in het appartement van de vrouw in Maaseik. De vijftiger en het slachtoffer waren al enkele jaren bevriend. Volgens de man hadden ze zelfs een seksuele relatie en namen ze vaak samen cocaïne en dronken ze regelmatig veel alcohol. Zo zou ook de vooravond starten, al was de vrouw eerst niet opgezet met het feit dat de man voor haar deur stond. Uiteindelijk zouden ze toch samen naar de slaapkamer gegaan zijn om drugs te nemen. Daar liep het snel uit de hand.

Ernstige letsels

De Tongerse rechter las vorige maand, tijdens de behandeling van de zaak, de verklaringen van het slachtoffer voor. Daarin vertelde ze hoe de man als een wilde tekeerging en haar hardhandig verkrachtte. Volgens de vrouw nam hij haar bij de schouders vast en duwde hij haar op bed. Om zich te verweren, kneep ze in zijn geslachtsdeel waardoor de man haar begon te wurgen en de kleren van haar lichaam trok. Uit angst zou de vrouw hem laten begaan.

De vastgestelde letsels zijn volgens de rechter duidelijk. “Ze had kneuzingen op haar gezicht, in haar hals, aan haar borstkas, polsen, dijen en enkels. Ze had vaginale verwondingen en krabletsels in haar hals en aan haar pols.”

De man ontkende de feiten niet, maar stelde wel dat hij zich er niets meer van kon herinneren. “Ze heeft iets in mijn drinken gedaan”, zo sprak hij. “We hadden afgesproken voor seks. Toen ik bij haar aankwam heeft ze me gevraagd om te douchen. Nadien ben ik naar haar slaapkamer gegaan. Daar hebben we dan een lijntje gesnoven maar wat er nadien gebeurd is, weet ik niet meer.” De rechter vond dit ongeloofwaardig, gezien de ernstige verwondingen van de vrouw die na de feiten door artsen in het ziekenhuis werden vastgesteld.

Straf met uitstel

Op basis van de verklaringen van het slachtoffer en de medische attesten werd de vijftiger schuldig bevonden aan de feiten. Hij werd veroordeeld tot een celstraf van vier jaar en een geldboete van 8.000 euro.

De beklaagde werd vorig jaar onderzocht door een gerechtspsychiater. Die stelde vast dat de man geen seksuele problematiek heeft maar dat de feiten kaderen in zijn egocentrische persoonlijkheid. “Hij heeft geen empathie en heeft een enorm positief zelfbeeld”, aldus de aanklager.

De rechter verleent hem dan ook een gedeeltelijk probatieuitstel van twee jaar van de opgelegd celstraf en 7.200 euro van de boete. Hij moet zich intensief laten begeleiden voor zijn drugsverslaving. “De bedoeling van deze probatievoorwaarden is om beklaagde ertoe aan te zetten een andere wending te geven aan zijn leven en zijn problematieken intensief aan te pakken”, aldus het vonnis.