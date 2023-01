Zondag halen Zepperen-Brustem en Torpedo halen de match in die op 18 december door het hard bevroren veld werd uitgesteld. Bij Torpedo schuift men meer en meer jongeren door. Jelle Quarem (19) is één van hen. “Ook al missen we drie belangrijke basisspelers, we zijn niet kansloos”, zegt “de tien” van Torpedo.