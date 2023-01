Nieuwe studie trekt nut van coworking spaces en flexwerkplekken in twijfel

Wie herinnert zich nog de tijden waarin we op het werk allemaal ons eigen bureautje hadden? Met vier muren en een deur die je kon dichtdoen voor wat extra privacy? Het lijkt absurd nu we met z’n allen coworken en flexplekken delen om onze creativiteit te boosten en beter samen te werken. Maar bevordert dat soort werkplekken eigenlijk echt onze samenwerking? Een nieuwe studie stelt die aanname stevig in vraag.

Stefan Haefliger van de Bayes Business School en Ghassan Yacoub van de IESEG School of Management namen het coworkingconcept onder de loep in een nieuwe casestudy. Die baseerde zich op coworking en tech community Level39 in Londen, waar de onderzoekers zeven start-ups aan de tand voelden over het concept. “Ondanks de opkomst van coworking spaces als nieuwe werkvorm, is er weinig geweten over hun impact op onderlinge samenwerking”, aldus Haefliger en Yacoub.

Frustratie in plaats van inspiratie

En die impact is verrassend. Hoewel de medewerkers van de bedrijven in eerste instantie makkelijker in contact kwamen met elkaar en er vriendschappelijke banden ontstonden, zorgde de coworking uiteindelijk niet voor een betere samenwerking. Drie van de zeven bedrijven besloten in de loop van het onderzoek om andere oorden op te zoeken omdat de gedeelde ruimte volgens hen zorgde voor meer na- dan voordelen. Door de ruimte te moeten delen en doordat er steeds weer nieuwe leden aan de coworking werden toegevoegd, ontstonden frustraties die een goede samenwerking in de weg stonden, met minder creativiteit als gevolg.

Volgens de onderzoekers bleek een goede mediatie vanuit de coworking zelf essentieel voor het slagen van het concept, maar te veel mediatie zorgt net voor minder samenwerking. De juiste balans vinden is dan ook niet makkelijk.

De wetenschappers wijzen erop dat hun onderzoek wellicht niet voor alle sectoren representatief is, maar de resultaten zetten alleszins aan tot nadenken.