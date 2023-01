Lift Melberg hersteld: “Nu kan ik eindelijk weer Kriekje drinken”

Tot grote opluchting van de bewoners is de lift in residentie Melberg in Genk is weer hersteld. Voor Nicole Vekemans betekent dit dat ze haar appartement weer kan verlaten.

Doordat de lift wekenlang defect was heeft aan een rolstoel gekluisterde Nicole wekenlang uitstapjes, feestjes en een hele rist kinetherapeutische behandelingen moeten missen. “We zijn ontzettend blij dat we weer vrij in en uit kunnen”, zegt haar partner Jean Borgwald. “Nu kan ze weer naar de kinesist. Het eerste dat we gaan doen? Een Kriek drinken. Dat heeft ze echt gemist. We zijn ontzettend dankbaar voor de hulp die we kregen. Onder meer van de buren. Ook de brandweer had voorgesteld om haar te helpen. Dat is gelukkig niet meer nodig.”