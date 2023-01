Nederlanders riskeren 2 jaar cel voor 1.300 cannabisplanten in huurwoning Oudsbergen

Op 17 september 2018 belde de politie aan bij de huurwoning in Oudsbergen. Een Nederlandse man opende de deur en gaf meteen toe dat de agenten er een plantage zouden aantreffen. Zo werden de tips die de politie eerder kreeg, meteen bevestigd. In de kelder troffen ze een plantage van bijna 1.300 oogstrijpe planten aan, samen met verschillende zakken gebruikte teelaarde en allerlei materialen zoals lampen en transformatoren. Ook de elektriciteitsmeter was gesaboteerd waardoor de elektriciteitsmaatschappij volgens hun advocaat slachtoffer werd van elektriciteitsdiefstal. Zij vragen een schadevergoeding van 44.500 euro.

Witte Volkswagen Caddy

De Nederlandse huurder van de woning en zijn echtgenote werden verhoord. “Volgens de man hebben ze de woning gehuurd in opdracht van anderen met het oog om er een plantage in onder te brengen. Ze kregen er cash geld voor”, aldus de Tongerse procureur. De huurder vertelde volgens de aanklager dat hun Nederlandse opdrachtgevers eerder al hadden laten weten dat ze in het oog gehouden werden door de politie omdat ze een tijdje voordien werden onderworpen aan een verkeerscontrole met hun witte Volkswagen Caddy.

Uit onderzoek bleek volgens de aanklager ook die informatie te kloppen en kwamen ze zo uit bij de twee vermoedelijke opdrachtgevers. De resultaten van de ANPR-camera’s wezen erop dat het busje regelmatig in Limburg werd gespot en ook een Nederlands oproepnummer dat onderling gebruikt werd, werd af en toe onder de mast gecapteerd. De aanklager vraagt voor die vier beklaagden eenzelfde straf van twee jaar opsluiting en een geldboete van 8.000 euro.

Vrijspraak

Volgens de raadsman van de twee vermoedelijke opdrachtgevers is er geen bewijs van de betrokkenheid van zijn cliënten. Hij wijst daarmee naar het DNA-onderzoek en de afname van vingerafdrukken. “Er werd niets van mijn cliënten teruggevonden in de plantage. Ook de uitlezing van hun GPS was negatief”, zo klonk het. “Ze zijn inderdaad wel met hun Volkswagen Caddy gecontroleerd toen ze hier op bezoek waren bij een vriend en de weg kwijt raakten. Dat is niet verdacht. De politie heeft hen zelfs de weg gewezen. Maar die ontdekking over de verkeerscontrole heeft de onderzoekers in dit onderzoek lui gemaakt. Ze hebben niet verder meer gezocht. Het enige objectieve element is dat de twee huurders met hun beide voeten in dit dossier staan. Er is geen enkel objectieve vaststelling wat mijn cliënten betreft. Daar eindigt het.” Hij vraagt de vrijspraak.

Vonnis op 3 februari.