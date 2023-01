Dakar verliest een van de favorieten: Stéphane Peterhansel crasht en moet opgeven

Peterhansel heeft na 212 km in de zesde etappe een ongeval gehad. Zijn copiloot Edouard Boulanger raakte hierbij gewond en werd met pijn in de rug overgebracht naar het ziekenhuis in Buraydah waar verdere onderzoeken zullen gebeuren. Op dezelfde plaats had ook Carlos Sainz (Audi) een ongeval. Sainz en zijn copiloot Lucas Cruz bleven ongedeerd. Het team wacht op de assistentietruck waarna de wagen hersteld kan worden en het duo de race zal hervatten.

De Fransman behoorde samen met Sainz en Ekström tot de favorieten voor de eindzege. Audi debuteerde vorig jaar in de Dakar en kwam met grote ambities naar de editie van 2023. Peterhansel heeft in het verleden al veertien keer de Dakar gewonnen. De Fransman won zes keer bij de motoren en acht keer bij de wagens. Een vijftiende eindzege zal er niet van komen en ook een 50e etappezege, een evenaring van het record van Ari Vatanen, is niet voor deze editie van de Dakar.

