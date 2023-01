Gert Verhulst flaneert in Speedo in ‘De Verhulstjes’, Viktor is niet enthousiast: “Heb jij geen andere zwembroeken bij?”

Op vakantie in Saint-Tropez hult Gert Verhulst zich in een Speedo om af te koelen van het warme weer. Maar wanneer Gert het broekje aan zijn gezin toont, krijgt hij heel wat afkeurende blikken. “Het was echt geen mooi model”, zegt echtgenote Ellen Callebout (44). “Maar hij ziet zichzelf daar liever in dan in een short. En als hij daar gelukkig mee is, dan laten we hem doen.” Al is zoon Viktor het daar niet mee eens: “Je ziet het nu wel allemaal zitten.”