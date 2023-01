Leopoldsburg

Zondag 26 februari wordt in het cultuurcentrum voor het eerst een Kampse cultuurprijs uitgereikt. Hiermee wil de plaatselijke cultuurraad een persoon, groep of erfgoed in de kijker zetten die/dat voor het culturele leven een meerwaarde betekent. Verenigingen die aangesloten zijn bij de cultuurraad mogen maximum 2 leden aanduiden. De uitreiking wordt opgenomen in een show met optredens van plaatselijk talent.