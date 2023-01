Californië verbiedt als eerste Amerikaanse staat de verkoop van bont

Californië verbiedt de verkoop van bont. Het is daarmee de eerste Amerikaanse staat die de verkoop van pelsen aan banden legt. De wet, die al in 2019 werd aangenomen, treedt dit jaar in werking.

De verkoop van bont en vooral het productieproces ligt al langer onder vuur. Dierenrechtenactivisten vragen al jaren om het gebruik van bont te stoppen, iets waar tal van modehuizen, waaronder Dolce & Gabbana, Michael Kors en Burberry, de afgelopen jaren gehoor aan gaven. Wie bij deze modehuizen nog bont ziet in de collecties kan er prat op gaan dat het gaat om ‘faux fur’.

Maar in de Amerikaanse staat Californië gaan ze nog verder. Daar werd al in 2019 een wet aangenomen die de verkoop, zowel in fysieke winkels als online, van bontproducten simpelweg verbiedt. De verkoop van tweedehands bontproducten en leer is er wel nog toegestaan.